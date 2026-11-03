"Шахтер" проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов

"Шахтер" — "Спортинг" / © Associated Press

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Донецкий "Шахтер" уступил лиссабонскому "Спортингу" в матче четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Номинально домашний для чемпиона Украины поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счетом 0:1.

Первый тайм обе команды провели достаточно осторожно, не создав по-настоящему голевых моментов. "Горняки" больше контролировали мяч, но до забитых мячей дело так и не дошло.

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На старте второго тайма "львы" открыли счет во встрече — на 59-й минуте Иса Думбия воспользовался отскоком от защитника "оранжево-черных" Педро Энрике и отправил мяч в ворота Дмитрия Ризныка.

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После пропущенного мяча "Шахтер" большими силами пошел в атаку и создал несколько очень хороших моментов, в том числе на 82-й минуте Алиссон ударом низом попал в ближнюю штангу. Впрочем, избежать поражения дончанам не удалось.

Обзор матча "Шахтер" — "Спортинг"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в предыдущих матчах основной стадии самого престижного еврокубка "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), одолели греческий АЕК (3:1) и проиграли итальянскому "Интеру" (0:1).

В то же время "Спортинг" ранее обыграл турецкий "Галатасарай" (3:1) и французский "Ланс" (2:0), а также уступил австрийскому ЛАСКу (2:3).

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Впереди подопечных Арды Турана ждут еще четыре матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

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