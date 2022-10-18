12 друзів Павелка

Голова Української асоціації футболу (до 2019 року цей славний орган мав абревіатуру ФФУ – федерація футболу України) зовсім не потребує спеціального представлення.

Кажуть, що Андрій Васильович Павелко сьогодні робить все можливе, щоби втретє очолити УАФ (вперше це сталося в березні 2015, вдруге він був переобраний в червні 2017), адже на березень 2022 року вже був призначений Конгрес УАФ і вибори з одним єдиним кандидатом. Ба більше, наступного року закінчується його термін перебування у Виконкомі УЄФА, куди він був обраний у лютому 2019. Тому одразу перейдемо до хронології скандалів, розслідувань, порушень статутних норм ФІФА і просто "пригод" президента ФФУ/УАФ.

1. Червень 2017. Порушення статутних норм ФІФА. Матеріал "Хто порушує статутні норми ФІФА або ступень політичного забарвлення футболу в Україні" (27.12.2017) розкриває проблему:

"…із 12 вищих керівників ФФУ половина (50%), безпосередньо пов’язані із політикою та владою…"

"…із 43 членів виконавчого комітету ФФУ із політикою чи владними структурами пов’язані 15 персон або майже 35%"

Це знову порушення Статуту ФІФА (ст.15) та Етичного Кодексу ФІФА (ст. 13 і 14).

2. Травень 2018

Перше розслідування Bihus Info: "Наші гроші" №216: "Ліга футбольної корупції. Хто заробляє на зелених газонах". (2018.05.07).

3. Травень 2018. Скандал із кубком Ліги чемпіонів УЄФА. "Фінал Ліги чемпіонів: чому кубок гуляє Інстаграмом дітей чиновників?" (14 травня 2018). Неймовірне турне кубка Ліги чемпіонів від церков до родичів футбольного очільника.

Фото: Скріншот з Instagram.

4. Червень 2018. Знову порушення статутних норм ФІФА. "ФК Львів vs Верес в контексті статутів УЄФА і ФІФА" (25.06.2018). Мабуть найбільша футбольна афера в історії українського футболу.

ФК Львів, який посів п’яте місце в групі А чемпіонату України з футболу серед команд клубів Другої ліги ПФЛ у сезоні 2017/18 опинився в УПЛ, замінивши у найвищому футбольному дивізіоні України ФК Верес, який посів п’яте місце в чемпіонаті України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону 2017/18.

5. Жовтень 2018. Розслідування Радіо Свобода: "Офшорне чтиво". Павелко, Емірати та корупція в українському футболі (розслідування)

6. Грудень 2018. Друге розслідування Bihus Info: "Наші Гроші" №246: "Автогол ФФУ Павелка".(2018.12.03)

7. Січень — лютий 2019. Скандал із швейцарським журналістом. Арно Беда: "Погрози Павелка на мою адресу – не просто вистава" (25 січня 2019).

"Павелко програв суд у Швейцарії за позовом до журналу L'Illustré – ЗМІ" (06.02.19).

Фото: Скріншот з сайту УНІАН.

8. Січень 2019. Фальшивий диплом першого віце-президента ФФУ/УАФ Вадима Костюченко.

"ГПУ підтвердила використання підробленого диплома заступником Павелка у ФФУ" (31.01.19).

Всі ці скандали не завадили Андрію Павелку на початку 2019 року, у лютому, обратися до Виконкому УЄФА.

Фото: Скріншот з сайту УНІАН.

9. Травень 2020. Павелко втратив посаду в Дисциплінарному Комітеті ФІФА. Матеріал Tribuna.com "Розслідування ФІФА проти Павелка: що треба знати" (13 мая 2020)

10. Листопад 2021. Завод УАФ . Костянтин Андріюк про завод УАФ: ""Фейк" Павелка ціною 8 мільйонів доларів" (24 листопада 2021).

11. Березень 2020 — грудень 2021. Тренувальна база збірних команд. "УАФ хоче спорудити тренувальну базу для збірних України" (09.03.2020).

"Українську асоціацію футболу звинуватили у привласненні понад $7 мільйонів" (21.09.21).

"УАФ збудує сучасну навчально-тренувальну базу для збірних" (10 декабря 2021).

12. Березень 2018 — листопад 2020. Технічні поразки збірних команд України.

24 березня 2018 року два дискваліфікованих футболіста юнацької збірної України U-17 взяли участь у матчі відбору до Євро. Як наслідок – технічна поразка.

25 листопада 2020 Апеляційний комітет УЄФА зарахував збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією, який мав відбутися 17 листопада, але зрештою був скасований, в рамках Лігі Націй УЄФА.

У березні 2019 з’явилось питання щодо футбольного громадянства Мораєса. Португалія та Люксембург звернулись до відповідних дисциплінарних органів УЄФА. Начебто невистачило пару сотень днів для безперервного перебування бразильця протягом п’яти років на території УАФ. У травні УЄФА відхилив протести федерацій футболу Люксембургу та Португалії.

Ще через рік ФІФА внесла відповідні зміни до правил про набуття нового футбольного громадянства, взявши до уваги можливість оренди футболіста до іноземного клубу, що повністю відповідає історії Мораєса.

2:1 на користь УЄФА!

Мабуть, слід додати, що у 2020 році у Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з розслідування будівництва штучних футбольних міні-полів, НАБУ відкривала відповідні провадження щодо діяльності першої особи українського футболу ще у червні 2018, але це все немало жодних юридичних наслідків.

У цьому контексті одне маленьке зауваження. Назар Холодницький, який з 30 листопада 2015 по 21 серпня 2020 очолював Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, з червня 2017 року є першим віце-президентом УАФ. Він і досі обіймає цю посаду.

З мовчазної згоди абсолютної більшості суб’єктів українського футболу наш герой може знову очолити УАФ, бути обраним в УЄФА і ще п’ять років працювати в українському футболі так, як вміє лише він. Адже як писав Платон в праці "Держава" або "Політея": "В покарання за громадянську пасивність люди отримують владу злодіїв."