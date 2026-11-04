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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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52
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ПСЖ встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів

Парижанам вистачило 16 хвилин і 2 секунд, аби чотири рази вразити ворота "Вільярреала".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французький ПСЖ встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

Підопічні Луїса Енріке видали неймовірний старт у матчі четвертого туру основного раунду ЛЧ проти іспанського "Вільярреала". Всього за 16 хвилин і 2 секунди від початку поєдинку парижани забили чотири голи у ворота суперника.

Результативними ударами відзначилися Жуан Невеш, Дезіре Дуе, Сенні Маюлу та Фабіан Руїс на 9-й, 12-й, 13-й та 17-й хвилинах зустрічі відповідно.

Це найкоротший відрізок часу від стартового свистка, коли команда забила чотири голи в матчі Ліги чемпіонів. Попередній рекорд належав мадридському "Реалу", який 2011 року за 20 хвилин чотири рази вразив ворота загребського "Динамо".

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді знищив "Вільярреал" з рахунком 6:0. Український захисник французького гранда Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч.

ПСЖ виграв усі чотири матчі в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів і з 12 очками наразі одноосібно очолює загальну турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіон Франції 25 листопада прийме італійську "Рому".

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

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