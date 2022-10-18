Олексій Дурнєв зізнався, чи вільне його серце

Відомий український ведучий та блогер Олексій Дурнєв не надто полюбляє ділитися подробицями особистого життя.

Зокрема, Дурнєву приписували чимало романів з різноманітними зірками шоубізнесу. Утім, сам він тримає все у секреті та дотримується статусу завидного холостяка.

Та в інтерв'ю виданню Glavcom блогер трішечки привідкрив завісу особистого життя. Нещодавно у знаменитості була дівчина, з якою він мав романтичні стосунки. Утім, хто була його обраницею, Олексій все ж вирішив тримати у таємниці.

Нині ж серце блогера знову вільне.

Олексій Дурнєв / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Нещодавно була дівчина, зараз нікого немає, ні з ким не зустрічаюся. Я не люблю про це розповідати", - розповів Дурнєв.

Нагадаємо, нещодавно Олексію приписували роман із відомою блогеркою Дашею Майоровою. Їх разом заскочили за вечерею в одному з ресторанів Чернівців. Дурнєв не став тримати інтриги та прокоментував, чи дійсно між ними є щось більше, аніж просто дружба.

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