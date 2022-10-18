Алексей Дурнев признался, свободно ли его сердце

Телеведущий и блогер признался, есть ли у него романтические отношения.

Известный украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев не очень любит делиться подробностями личной жизни.

В частности, Дурневу приписывали немало романов с разными звездами шоу-бизнеса. Впрочем, сам он держит все в секрете и придерживается статуса завидного холостяка.

Но в интервью изданию Glavcom блогер немного приоткрыл занавес личной жизни. Недавно в знаменитости была девушка, с которой у него были романтические отношения. Впрочем, кто была его избранницей, Алексей все же решил держать в тайне.

Теперь же сердце блогера снова свободно.

Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

"Недавно была девушка, сейчас никого нет, ни с кем не встречаюсь. Я не люблю об этом рассказывать", – рассказал Дурнев.

Напомним, недавно Алексею приписывали роман с известной блогершей Дашей Майоровой. Их вместе увидели за ужином в одном из ресторанов Черновцов. Дурнев не стал держать интриги и прокомментировал, действительно ли между ними есть что-то большее, чем просто дружба.

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