Україна офіційно проситиме Ізраїль про передавання систем ППО – Кулеба

Вже у вівторок, 18 жовтня, Україна офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За словами Кулеби, сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати системи ППО та започаткувати якісне співпробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій.

"Ми не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися (співпраця з Ізраїлем у сфері ППО - ред.), але це не відбувається. Іран - це червона лінія для Ізраїлю. І коли Іран став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, хтось в Ізраїлі, хто ще має якісь коливання щодо допомоги України, ці коливання мають розвіятися. Ми працюватимемо над цим з ізраїльськими партнерами", - наголосив Кулеба.

Кулеба підкреслив, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

Міністр також звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.

Допомога Ізраїлю Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль утримувався від надання військової допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Проте недавно видання The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини з Росією.

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