Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення

Лише в перший день російського нападу загинуло 137 українських військових та цивільних осіб.

Президент країни-агесорки Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. ЇЇ мета, за словами очільника окупантів, — захист людей, які протягом восьми років нібито "зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму". Путін оголосив про плани демілітаризуватиї та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан. Лише в перший день російського нападу загинуло 137 українських військових та цивільних осіб.

Після чотирьох днів масованих обстрілів всієї України, 28 лютого, відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.

Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Слід зазначити, що протягом усіх днів російського вторгнення окупанти зухвало обстрілюють цивільне населення. Деякі міста, зокрема Гостомель, Ірпінь, Буча, майже повністю знищені російськими військовими.