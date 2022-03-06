Вимагають деокупації півострова: кримські татари вийшли на мітинг у Херсонській області (відео)

Мітингувальники виконали гімн України на межі з окупованим Кримом.

У Новоолексіївці Херсонської області кримські татари влаштували 6 березня мітинг з вимогою деокупації півострова. Зауважимо, що Новоолексіївка ­до війни була кінцевим залізничним пунктом до адмінмежі з Кримом, далі ­– КПП "Чонгар".

Відповідні відео публікують користувачі соцмереж.

Зауважимо, що під час теперішнього повномасштабного вторгнення до України російських військ через Новоолексіївку курсують колони техніки окупантів, сюди росіяни звозять поранених з-під Мелітополя та Херсона. Там же розташовані їхні тимчасові бази.