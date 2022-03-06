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Вимагають деокупації півострова: кримські татари вийшли на мітинг у Херсонській області (відео)

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Вимагають деокупації півострова: кримські татари вийшли на мітинг у Херсонській області (відео)

скриншот з відео

Мітингувальники виконали гімн України на межі з окупованим Кримом.

У Новоолексіївці Херсонської області кримські татари влаштували 6 березня мітинг з вимогою деокупації півострова. Зауважимо, що Новоолексіївка ­до війни була кінцевим залізничним пунктом до адмінмежі з Кримом, далі ­– КПП "Чонгар".

Відповідні відео публікують користувачі соцмереж.

Зауважимо, що під час теперішнього повномасштабного вторгнення до України російських військ через Новоолексіївку курсують колони техніки окупантів, сюди росіяни звозять поранених з-під Мелітополя та Херсона. Там же розташовані їхні тимчасові бази.

Дуже потужно! Новоолексіївка зараз. Кінцевий залізничний пункт на адмінкордоні з Кримом до війни, КПП Чонгар. Через нього курсують колони техніки, сюди окуппнти звозять поранених з-під Мелітополя та Херсона, тут же їх перевалювальні бази. Це наша земля і люди не бояться сказати про це відкрито!

Опубліковано Олександром Аронцем Неділя, 6 березня 2022 р.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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