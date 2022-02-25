"Ми не боїмося": повний текст звернення президента Зеленського

"Наші захисники зробили дуже багато", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський проти ночі 25 лютого звернувся до українців.

Подаємо текст звернення без змін.

"Слава Збройним Силам України!

Хлопці й дівчата, наші захисники! Ви блискуче захищаєте країну від однієї з найпотужніших держав світу.

Сьогодні Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато.

Захистили майже всю територію, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості столиці.

За попередніми даними, ми втратили за сьогодні 137 наших героїв – наших громадян. Військових і цивільних.

На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно.

Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну.

Сотні поранених. Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок.

Ворог завдає ударів не тільки по військових об'єктах, як заявляє. А й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло й ніколи не буде пробачено.

Знаю, що вкидають дуже багато фейків. Зокрема й про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. І я залишусь у столиці. Моя родина також в Україні.

За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави.

Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади.

Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами інших держав, я чув декілька речей. Перше – нас підтримують. І я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Не просто словами.

Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться.

Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.

Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові.

Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Прямо запитав.

Всі вони бояться. А ми не боїмося. Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?

Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Розмовляти про зупинення вогню потрібно.

Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії, наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - йдеться у зверненні.