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На час воєнного стану "Нафтогаз" постачатиме газ підприємствам з боргами

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На час воєнного стану "Нафтогаз" постачатиме газ підприємствам з боргами

УНІАН

Компанія спрощує умови постачання газу.

На час воєнного стану ТОВ "Газопоставляюча компанія "Нафтогаз Трейдинг" спростить фінансові умови постачання газу споживачам.

Зокрема, планується відновити газопостачання підприємствам, з якими компанія має договори, але тимчасово через заборгованість перервала співпрацю.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Окрім того, призупиняється договірне списання з рахунків підприємств на рахунок ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Компанія планує продовжити постачання природного газу для споживачів з 1 березня за річною фіксованою ціною згідно з укладеними договорами. 

АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах за винятком низки УКПГ, які знаходяться поблизу лінії розмежування. 

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