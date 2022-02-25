На час воєнного стану "Нафтогаз" постачатиме газ підприємствам з боргами

Компанія спрощує умови постачання газу.
На час воєнного стану ТОВ "Газопоставляюча компанія "Нафтогаз Трейдинг" спростить фінансові умови постачання газу споживачам.
Зокрема, планується відновити газопостачання підприємствам, з якими компанія має договори, але тимчасово через заборгованість перервала співпрацю.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Окрім того, призупиняється договірне списання з рахунків підприємств на рахунок ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Компанія планує продовжити постачання природного газу для споживачів з 1 березня за річною фіксованою ціною згідно з укладеними договорами.
АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах за винятком низки УКПГ, які знаходяться поблизу лінії розмежування.
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