Російська армія на території України несе втрати

Десятки танків знищені

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 од.

Також читайте На Волині ЗСУ зайняли позиції та готуються відбивати атаку ворога з боку Білорусі

Про це у зведення на 00:00 повідомило Міністерство оборони України.

Окрім того літаків – 5, вертольотів – 6.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за попередніми оцінками, понад 350 убитих за добу у росіян. А також взято десятки полонених.