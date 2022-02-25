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Російська армія на території України несе втрати

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Російська армія на території України несе втрати

Десятки танків знищені

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 одиниць, бойових броньованих машин – до 130 од.

Про це у зведення на 00:00 повідомило Міністерство оборони України.

Окрім того літаків – 5, вертольотів – 6.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за попередніми оцінками, понад 350 убитих за добу у росіян. А також взято десятки полонених.

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