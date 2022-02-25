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Российская армия на территории Украины несет потери

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Российская армия на территории Украины несет потери

Десятки танков уничтожены

Ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 единиц, боевых бронированных машин – до 130 ед.

Об этом в сводке на 00:00 сообщило Министерство обороны Украины.

Кроме того, самолетов – 5, вертолетов – 6.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что, по предварительным оценкам, более 350 убитых за сутки у россиян. А также взяты десятки пленных.

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