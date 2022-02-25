Україна повідомила МАГАТЕ про захоплення Чорнобильської АЕС невідомими

В організації закликають стримуватися від дій, які можуть пошкодити ядерні об’єкти в нашій країні.

Про захоплення Чорнобильської АЕС, яке відбулося в четвер, 24 лютого, в результаті вторгнення Росії до України, повідомили Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ)

Про це йдеться у пресрелізі організації.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі з цього приводу закликав до максимальної стриманості від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерні об'єкти країни.

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"Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що "невстановлені збройні сили" взяли під контроль всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства Чорнобильська АЕС, розташовані в зоні відчуження", - сказано в документі.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що російські ДРГ хотіли влаштувати диверсію на Чорнобильській АЕС.

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