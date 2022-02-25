Зеленський підписав указ про введення в дію плану територіальної оборони України

План введено в дію терміном на 90 діб.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України".
План введено в дію терміном на 90 діб.
Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента указі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності від дня його підписання - 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, у Київ завозять додаткову зброю для бійців, які долучаються до лав територіальної оборони. Її можна буде отримати вже зранку в п'ятницю, 25 лютого.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.