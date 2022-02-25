Зеленський підписав указ про введення в дію плану територіальної оборони України

Зеленський підписав указ про введення в дію плану територіальної оборони України

План введено в дію терміном на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України".

План введено в дію терміном на 90 діб.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента указі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності від дня його підписання - 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у Київ завозять додаткову зброю для бійців, які долучаються до лав територіальної оборони. Її можна буде отримати вже зранку в п'ятницю, 25 лютого.

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