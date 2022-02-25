Бої ведуться в районі Херсона та Глухова — Міноборони

Бої ведуться в районі Херсона та Глухова — Міноборони

Українські захисники продовжують стримувати наступ російських агресорів.

За останніми даними, станом на 23.50 24 лютого українські військові ведуть бої на сіверському напрямку та Херсонщині.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Сіверський напрямок

Українські захисники ведуть оборонні бої в районах Перемоги та Глухова. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена.

Південь