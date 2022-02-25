Бои ведутся в районе Херсона и Глухова — Минобороны

Бои ведутся в районе Херсона и Глухова — Минобороны

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских агрессоров.

По последним данным, по состоянию на 23:50 24 февраля украинские военные ведут бои на Сиверском направлении и Херсонщине.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Северское направление

Украинские защитники ведут оборонительные бои в районах Победы и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена.

Юг