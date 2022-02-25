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Бои ведутся в районе Херсона и Глухова — Минобороны

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Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских агрессоров.

По последним данным, по состоянию на 23:50 24 февраля украинские военные ведут бои на Сиверском направлении и Херсонщине.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Северское направление

Украинские защитники ведут оборонительные бои в районах Победы и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена.

Юг

На юге ведутся бои в районе Херсона. Механизированные подразделения ВСУ отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Отметим:

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