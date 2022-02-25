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Ворог б’є по цивільних і це ніколи не буде пробачено – Зеленський

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Ворог б’є по цивільних і це ніколи не буде пробачено – Зеленський

Росіяни перетворюють міста на військові мішені, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові б’ють по цивільних людях та об’єктах, хоча заявляють про протилежне.

Про це голова держави сказав під час свого звернення в ніч проти 25 лютого.

"Ворог наносить удари не тільки по військових, не тільки по військових об’єктах, як заявляє, але й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", – наголосив Зеленський.

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