Ворог б’є по цивільних і це ніколи не буде пробачено – Зеленський

Росіяни перетворюють міста на військові мішені, зазначив президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові б’ють по цивільних людях та об’єктах, хоча заявляють про протилежне.
Про це голова держави сказав під час свого звернення в ніч проти 25 лютого.
"Ворог наносить удари не тільки по військових, не тільки по військових об’єктах, як заявляє, але й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", – наголосив Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.