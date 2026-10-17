Жодних суворих дієт: 103-річна блогерка здивувала секретами довголіття

Довгожителька Керол Рот / © Daily Mail

Реклама

103-річна блогерка Керол Рот, яка стала зіркою соцмереж завдяки енергійності, молодому вигляду та вишуканому стилю, розкрила секрети свого довголіття. Вона називає серед головних чинників активний спосіб життя, правильне харчування, спілкування з приємними людьми та позитивне ставлення до життя.

Про це Керол Рот розповіла в інтерв’ю британському виданню Daily Mail.

Реклама

Фізична активність і позитивний настрій

Попри поважний вік, Керол тричі на тиждень тренується з персональним тренером, а також займається вдома та в басейні. За словами її сина Пітера Рота, фізична активність допомагає матері підтримувати здоров’я та апетит.

Реклама

Сама блогерка переконана, що важливо зберігати позитивний настрій і проводити час у хорошій компанії.

«Я завжди щаслива», — зазначила вона, пояснивши, що намагається не затримуватися надовго в поганому настрої.

Улюблена їжа та догляд за шкірою

Керол не дотримується суворих дієт і любить хліб, пасту, фрукти, супи, сир та морозиво. Також вона не відмовляється від улюблених коктейлів, зокрема «лічі мартіні».

Для догляду за шкірою блогерка щовечора використовує косметичні засоби, зокрема зволожувальні креми та продукти з ретинолом.

Реклама

Керол стала популярною в TikTok у 2024 році після публікації відео зі спільного походу за покупками з онуком. Ролики привернули увагу мільйонів глядачів, які захоплювалися її зовнішністю, стилем та енергійністю.

«Мені 103 роки, і я не почуваюся старою», — підсумувала блогерка в розмові з Daily Mail.

Нагадаємо, італійські вчені дослідили людей, які живуть понад 100 років, і виявили, що ключову роль у здоровому старінні може відігравати не лише харчування, а й характер.

Новини партнерів