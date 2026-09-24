Від чого залежить тривалість життя: вчені виявили несподіваний фактор

Довголіття / Фото: Egeszseg Kalauz.

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Тривалість життя залежить не лише від відмови від шкідливих звичок, правильного харчування та регулярного спорту.

Нове дослідження науковців з Орегонського університету здоров’я та науки (OHSU), опубліковане у виданні Sleep Advances, довело: один із ключових чинників довголіття — це повноцінний нічний сон.

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Проаналізувавши масштабні дані, вчені виявили чітку закономірність: у регіонах, де люди систематично сплять менше ніж сім годин на добу, середня тривалість життя є помітно нижчою. Цей зв’язок виявився настільки сильним, що за ступенем впливу на організм брак сну поступився лише курінню та ожирінню, випередивши чимало інших факторів способу життя.

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За словами науковців, хронічний дефіцит сну руйнує імунітет, погіршує роботу мозку й провокує розвиток порушень обміну речовин, цукрового діабету та хвороб серця.

Експерти наголошують, що спроби «відіспатися» у вихідні не компенсують шкоду від недосипання впродовж тижня, тому для збереження здоров’я дорослим необхідно стабільно відводити на сон від 7 до 9 годин щоночі.

Раніше ми писали про те, що люди, які доживають до 100 років, мають одну спільну рису. Правильне харчування, фізична активність і міцні соціальні зв’язки традиційно вважаються основою здорового старіння. Однак нове дослідження італійських учених свідчить, що не менш важливу роль може відігравати тип особистості. Найпомітнішою відмінністю виявилася відкритість до нового досвіду.

Люди, які доживали до 100 років і більше, значно частіше демонстрували цікавість, бажання навчатися, відкритість до нових ідей і готовність пробувати нові види діяльності.

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