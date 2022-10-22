В Ізраїля є потрібні для України системи блокування безпілотників – експерт

У Ізраїля є дуже ефективні системи блокування безпілотників, які можуть допомогти Україні захистити населення та цивільну інфраструктуру від іранських дронів-камікадзе.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

"І вони нам конче потрібні просто зараз. І є дуже багато інформації, що Україна витрачає набагато більше на збиття тих безпілотників, чим ті безпілотники вартують", - зазначив він.

Допомога Ізраїля Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ізраїль утримувався від надання військової допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Проте недавно видання The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини з Росією.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 18 жовтня заявив, що Україна офіційно проситиме Ізраїль про передавання систем ППО.

Пізніше ізраїльське видання повідомило, що міністр оборони Ізраїлю відмовився спілкуватися з українським міністром Резніковим після попередження з Москви.

Міністр оборони Ізраїля Бенні Ганц і лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику щодо військової допомоги Україні.

Ізраїльський прем’єр Яїр Лапід, у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

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