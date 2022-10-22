Росіяни завдали ракетних ударів по Волині: виникли проблеми зі світлом і зв'язком

В Україні триває масштабна повітряна тривога.
Російська армія у суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги атакувала ракетами Волинську область.
Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.
"На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні керівника області.
За словами очільника регіону, в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. Деталі ворожої атаки пообіцяв надати здолом.
Погуляйко просить людей перебувати в укриттях. Крім того, звертається з проханням не поширювате у соцмережах фото наслідків.
На Волині повітряну тривогу оголосили о 07:54. Станом на 10:40 вона триває. У Мережі з'явилася інформація про вибухи в Луцьку. Згодом "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. Внаслідок ворожої атаки в частині міста відсутня електроенергія.
Масштабна повітряна тривога 22 жовтня
Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.
У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.
У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.
Російська армія також атакувала Рівненську область. Голова ОВА Віталій Коваль повідомив про влучання. Втім, без деталей.
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