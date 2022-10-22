Росіяни завдали ракетних ударів по Волині: виникли проблеми зі світлом і зв'язком

Російська армія у суботу, 22 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги атакувала ракетами Волинську область.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"На Волині є прильоти. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні керівника області.

За словами очільника регіону, в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. Деталі ворожої атаки пообіцяв надати здолом.

Погуляйко просить людей перебувати в укриттях. Крім того, звертається з проханням не поширювате у соцмережах фото наслідків.

На Волині повітряну тривогу оголосили о 07:54. Станом на 10:40 вона триває. У Мережі з'явилася інформація про вибухи в Луцьку. Згодом "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. Внаслідок ворожої атаки в частині міста відсутня електроенергія.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Російська армія також атакувала Рівненську область. Голова ОВА Віталій Коваль повідомив про влучання. Втім, без деталей.

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