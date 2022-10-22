У Київській області працює ППО: людей просяь перебувати в укриттяї

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що зранку 22 жовтня під час повітряної тривоги в області працює ППО.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова ОВА Олексій Кулеба.

"Мешканці Київщини! Перебувайте в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Голова області наголосив на тому, аби люди не фотографували і не фільмували на відео роботу протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Людей просять пройи до укриттів і перебувати там до оголошення про її закінчення.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном. Ймовірно, вона полетіла у західн регіони, висловився Кім.

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