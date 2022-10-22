Кім повідомив, що повз Миколаївську область пролетіла ракета

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідоми про проліт ворожої ракети над регіоном.

Про це керівник ОВА написав у своєму Telegram-каналі.

"Повз нас. Ймовірно, на західну та центральну частину", - йдеться у його дописі.

Як повідомлялося, у суботу зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Людей просять пройи до укриттів і перебувати там до оголошення про її закінчення.

Під час повітряної тривоги вночі Росія обстріляла Черкаську область. Ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.

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