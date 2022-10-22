Ким сообщил, что мимо Николаевской области пролетела ракета

В Украине идет масштабная воздушная тревога.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом.
Об этом руководитель ОВА написал в своем Telegram-канале.
"Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную часть", — говорится в его сообщении.
Как сообщалось, в субботу утром, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Людей просят пройи до укрытий и находиться там до объявления о ее окончании.
Во время воздушной тревоги ночью Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.
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