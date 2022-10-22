Ким сообщил, что мимо Николаевской области пролетела ракета

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом.

Об этом руководитель ОВА написал в своем Telegram-канале.

"Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную часть", — говорится в его сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Людей просят пройи до укрытий и находиться там до объявления о ее окончании.

Во время воздушной тревоги ночью Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

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