Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 22 октября

Утром субботы, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории почти половины страны. По состоянию на 07.33 она охватила все регионы, кроме западных областей. Впрочем, уже в 07:55 "покраснели" все области Украины.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

Начали объявлять "тревогу" в 06:59 в Харьковской и Полтавской областях. В 07:41 "покраснела" Одесская область.

С 07:52 воздушную тревогу начали объявлять в западных регионах. Последней в 07:55 "покраснела" Ровенская область.

Напомним, во время воздушной тревоги ночью Россия обстреляла Черкасскую область. Сначала в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов и прилете. Впоследствии ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

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