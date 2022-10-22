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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 22 октября

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Время на прочтение
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Воздушная тревога охватила всю Украину: карта по состоянию на утро 22 октября

Украинцев призывают находиться в укрытиях.

Утром субботы, 22 октября, воздушная тревога была объявлена на территории почти половины страны. По состоянию на 07.33 она охватила все регионы, кроме западных областей. Впрочем, уже в 07:55 "покраснели" все области Украины.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен".

Начали объявлять "тревогу" в 06:59 в Харьковской и Полтавской областях. В 07:41 "покраснела" Одесская область.

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С 07:52 воздушную тревогу начали объявлять в западных регионах. Последней в 07:55 "покраснела" Ровенская область.

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Напомним, во время воздушной тревоги ночью Россия обстреляла Черкасскую область. Сначала в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов и прилете. Впоследствии ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
9389
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