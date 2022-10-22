Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 22 жовтня

Українців закликають перебувати в укриттях.
Зранку суботи, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни. Станом на 07:33 вона охопила усі регіони, крім західних областей. Втім, вже о 07:55 "почервоніли" всі області України.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".
Почали оголошощшувати "тривогу" о 06:59 на Харківщині та Полтавщині. О 07:41 "почервоніла" Одеська область.
Від 07:52 повітряну тривогу почали оголошувати в західних регіонах. Останньою о 07:55 "почервоніла" Рівненська область.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі Росія обстріляла Черкаську область. Спочаку у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів та "прильот". Згодом ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.
Читайте також:
- ЗСУ відбили атаки росіян біля Лиману та Білогорівки, окупанти вербують іноземних бойовиків - Генштаб
- Вирву від ракети у парку Шевченка в центрі Києва засипали піском: що там буде (фото, відео)
- "Там усе заміновано давно": Жданов розповів, як Україна закрила кордон з Білоруссю