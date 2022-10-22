Повітряна тривога охопила всю Україну: мапа станом на ранок 22 жовтня

Зранку суботи, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території майже половини країни. Станом на 07:33 вона охопила усі регіони, крім західних областей. Втім, вже о 07:55 "почервоніли" всі області України.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін".

Почали оголошощшувати "тривогу" о 06:59 на Харківщині та Полтавщині. О 07:41 "почервоніла" Одеська область.

Від 07:52 повітряну тривогу почали оголошувати в західних регіонах. Останньою о 07:55 "почервоніла" Рівненська область.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі Росія обстріляла Черкаську область. Спочаку у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів та "прильот". Згодом ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.

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