В ОВА підтвердили атаку ворога на Черкащину: не викладайте фото "прильотів"

Про це у повідомленні у Telegram- каналі заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Трибунець.

"Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях", - зауважив він.

Додамо, що в ніч проти 22 жовтня 2022 року у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів та "прильот" у Черкаській області. Також повідомлялося про пожежу, яка виникла унаслідок атаки, але наразі ця інформація не підтверджена.

Жінка закликала росіян обстріляти Черкаси: що відомо

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у справі Тетяни Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Їй дали 10 років реального ув’язнення.

Вона на початку березня 2022 року пересилала сестрі в Росії та іншим особам фотографії фортифікаційних споруд у Черкасах і закликала "бомбонуть, щоб їх тут не було".

Жінка поширювала в забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст.

Вона визнала вину в інкримінованих їй злочинах і кається, що було враховано під час визначення покарання.

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