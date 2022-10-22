В ОВА підтвердили атаку ворога на Черкащину: не викладайте фото "прильотів"

У ніч проти 22 жовтня 2022 Росія обстріляла Черкаську область
Про це у повідомленні у Telegram- каналі заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Трибунець.
"Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях", - зауважив він.
Додамо, що в ніч проти 22 жовтня 2022 року у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів та "прильот" у Черкаській області. Також повідомлялося про пожежу, яка виникла унаслідок атаки, але наразі ця інформація не підтверджена.
Жінка закликала росіян обстріляти Черкаси: що відомо
Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у справі Тетяни Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Їй дали 10 років реального ув’язнення.
Вона на початку березня 2022 року пересилала сестрі в Росії та іншим особам фотографії фортифікаційних споруд у Черкасах і закликала "бомбонуть, щоб їх тут не було".
Жінка поширювала в забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст.
Вона визнала вину в інкримінованих їй злочинах і кається, що було враховано під час визначення покарання.
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