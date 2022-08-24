Українські сили ППО збили ворожу ракету над Черкаською областю

В області було чути вибухи.

У Черкаській область під час повітряної тривоги ЗСУ збили ракету російських окупантів.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету", - написав він.

Варто зазначити, що водночас у Полтавській області зафіксовано прильоти. Російська армія близько 11:00 вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині. Зафіксовано чотири прильоти по інфраструктурі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 182-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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