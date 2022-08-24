Росія вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині

У місті було чутно гучні вибухи.

Російська армія близько 11:00 вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині. Зафіксовано чотири прильоти по інфраструктурі.

Про це 24 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях!" - написав він.

Лунін зазначив, що загиблих і постраждалих у результаті атаки немає.

Нагадаємо, військовий експерт попередив, що окупаційна російська армія може використати День Незалежності Україні для скоєння тяжких злочинів, насамперед, йдеться про ракетний терор.

Привітання Володимира Зеленського: із Днем Незалежності, вільна Україно

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