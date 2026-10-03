Яке церковне свято в Україні 10 жовтня

Церковне свято 10 жовтня / © pexels.com

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10 жовтня (23 жовтня), в православному календарі день пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його. Євлампій народився в Нікомидії та разом зі своєю сестрою Євлампією сповідував християнство. Це був час, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань: від них вимагали приносити жертви язичницьким богам, а за відмову могли ув’язнити, катувати або стратити.

Коли в Нікомидії почалися гоніння, частина християн залишила місто й переховувалася в навколишніх місцевостях. Серед них був і Євлампій.

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Одного разу він прийшов до міста, щоб придбати їжу для християн, які переховувалися. Там юнак побачив наказ правителя, що передбачав покарання для тих, хто сповідував християнство. За переказами, Євлампій відкрито висміяв цей указ, після чого його схопили та привели на суд.

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Правитель намагався переконати молодого християнина відмовитися від своєї віри та поклонитися язичницьким богам. Євлампій не погодився, тому його піддали тортурам.

Дізнавшись, що її брата катують за віру, Євлампія сама прийшла до місця суду. Вона відкрито заявила, що також є християнкою і готова розділити долю брата.

За церковним переданням, Євлампій підтримував сестру, нагадуючи їй про вічне життя та закликаючи не боятися страждань.

Правитель наказав катувати обох. Житія святих розповідають про численні випробування, яких зазнали брат і сестра, однак вони не погодилися зректися Христа.

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Переказ також оповідає, що стійкість Євлампія та Євлампії справила сильне враження на людей, які спостерігали за їхніми муками. Побачивши їхню відданість вірі, інші християни також відкрито заявили про себе.

Зрештою Євлампія померла від перенесених мук, а Євлампія, за однією з версій житія, стратили мечем. Разом із ними мученицьку смерть прийняли й інші християни.

Церковне свято в Україні 10 жовтня за старим календарем

За старим календаре 10 жовтня в Україні вшановували пам’ять мученика Калістрата і дружини його. За церковним переданням, Калістрат був воїном і таємно сповідував християнство. Коли товариші дізналися про його віру, його видали воєначальнику. Калістрат відмовився принести жертву язичницьким богам, за що зазнав тяжких катувань. Стійкість мученика вразила інших воїнів. Побачивши його мужність, 49 воїнів також увірували в Христа. Саме їх називають «дружиною» Калістрата — тобто його товаришами та сподвижниками, а не дружиною в сучасному значенні слова.

Прикмети 10 жовтня

Народні прикмети 10 жовтня / © pexels.com

Якщо листя з дерев ще не опало — зима прийде нескоро.

Якщо листя швидко й рясно опадає — чекали на ранню та холодну зиму.

Дощ 10 жовтня віщував затяжну сиру осінь.

Що не можна робити 10 жовтня

За повір’ями, 10 жовтня не варто давати сусідам чи знайомим сірники та свічки. Люди вірили, що разом із вогнем можна ненароком віддати домашній затишок, достаток і сімейну злагоду.

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Що можна робити 10 жовтня

У народному календарі цей день відомий як Євлампій Зимовказівник. Наші предки уважно придивлялися до погоди та природи, адже вірили, що саме зараз можна зрозуміти, чого чекати від прийдешньої зими.

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