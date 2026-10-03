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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Франція зіграла внічию з Італією та зберегла лідерство у групі Ліги націй

"Ле Бле" вперше втратили очки під керівництвом Зінедіна Зідана.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франція — Італія

Франція — Італія / © Associated Press

Збірна Франції зіграла внічию з Італією у домашньому матчі третього туру групи 1 дивізіону А Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Стад де Франс" у Сен-Дені завершився з рахунком 1:1.

У першому таймі обидві команди завдали по 8 ударів по воротах одна одної, але забити бодай раз так і не змогли. Після перерви французи відкрили рахунок — на 55-й хвилині відзначився Майкл Олісе.

На 68-й хвилині італійці відновили паритет у протистоянні — влучного удару завдав Алессандро Бастоні.

Зазначимо, що Франція догравала поєдинок у меншості після вилучення Дайо Упамекано — на 85-й хвилині захисник отримав другу жовту картку.

Таким чином, "Ле Бле" вперше втратили очки під керівництвом Зінедіна Зідана. До цього французи обіграли Туреччину (1:0) та Бельгію (1:0).

В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Бельгія вдома розгромила Туреччину (3:0).

Після трьох турів Франція (7 очок) очолює групу 1 дивізіону A Ліги націй. Бельгія (6 балів) посідає другу сходинку. Італія (4 пункти) перебуває на третій позиції. Туреччина (0) йде останньою.

У наступному турі Франція прийме Бельгію, а Італія вдома зустрінеться із Туреччиною. Обидва матчі заплановано на 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі націй.

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