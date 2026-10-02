Молодіжна збірна України перемогою завершила відбір на Євро-2027

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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Молодіжна збірна України (U-21) обіграла Хорватію в матчі заключного, 8-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок на стадіоні DVTK в угорському Мішкольці завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "синьо-жовті" забили на 9-й хвилині, коли Олександр Пищур розібрався у штрафному майданчику суперника та точно пробив після передачі Дениса Гришкевича з правого флангу.

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Це перша перемога Дмитра Михайленка на чолі молодіжної збірної України з футболу (U-21). У липні він замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.

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Повне відео матчу Україна U-21 — Хорватія U-21

Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) ще перед останнім туром втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2027. "Синьо-жовті" з 12 очками завершили груповий етап на третьому місці — позаду Хорватії та Туреччини.

Турнірна таблиця групи H відбору на Євро-2027 / © flashscore.ua

Результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)

5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4

10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3

14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0

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14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0

27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1

31 березня 2026 року. Угорщина — Україна — 1:2

26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина — 2:2

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2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія — 1:0

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією.

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