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Молодіжна збірна України перемогою завершила відбір на Євро-2027
Українська "молодіжка" здобула першу перемогу під керівництвом Дмитра Михайленка.
Молодіжна збірна України (U-21) обіграла Хорватію в матчі заключного, 8-го туру групового етапу відбору на Євро-2027. Поєдинок на стадіоні DVTK в угорському Мішкольці завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі "синьо-жовті" забили на 9-й хвилині, коли Олександр Пищур розібрався у штрафному майданчику суперника та точно пробив після передачі Дениса Гришкевича з правого флангу.
Це перша перемога Дмитра Михайленка на чолі молодіжної збірної України з футболу (U-21). У липні він замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.
Повне відео матчу Україна U-21 — Хорватія U-21
Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) ще перед останнім туром втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2027. "Синьо-жовті" з 12 очками завершили груповий етап на третьому місці — позаду Хорватії та Туреччини.
Результати матчів збірної України у відборі на Євро-2027 (U-21)
5 вересня 2025 року. Литва — Україна — 0:4
10 жовтня 2025 року. Україна — Угорщина — 3:3
14 жовтня 2025 року. Хорватія — Україна — 1:0
14 листопада 2025 року. Туреччина — Україна — 1:0
27 березня 2026 року. Україна — Литва — 1:1
31 березня 2026 року. Угорщина — Україна — 1:2
26 вересня 2026 року. Україна — Туреччина — 2:2
2 жовтня 2026 року. Україна — Хорватія — 1:0
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступлять 16 команд: господарі турніру (Албанія та Сербія), а також ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).
Раніше повідомлялося, що збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією.