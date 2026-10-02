Молодежная сборная Украины победой завершила отбор на Евро-2027

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла Хорватию в матче заключительного, 8-го тура группового этапа отбора на Евро-2027. Поединок на стадионе DVTK в венгерском Мишкольце завершился со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече "сине-желтые" забили на 9-й минуте, когда Александр Пищур разобрался в штрафной площадке соперника и точно пробил после передачи Дениса Гришкевича с правого фланга.

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Это первая победа Дмитрия Михайленко во главе молодежной сборной Украины по футболу (U-21). В июле он заменил на этом посту испанца Унаи Мельгосу.

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Полное видео матча Украина U-21 — Хорватия U-21

Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) еще перед последним туром потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2027. "Сине-желтые" с 12 очками завершили групповой этап на третьем месте — позади Хорватии и Турции.

Турнирная таблица группы H отбора на Евро-2027 / © flashscore.ua

Результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)

5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4

10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3

14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0

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14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0

27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1

31 марта 2026 года. Венгрия — Украина — 1:2

26 сентября 2026 года. Украина — Турция — 2:2

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2 октября 2026 года. Украина — Хорватия — 1:0

В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией.

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