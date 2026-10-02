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Молодежная сборная Украины победой завершила отбор на Евро-2027
Украинская "молодежка" одержала первую победу под руководством Дмитрия Михайленко.
Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла Хорватию в матче заключительного, 8-го тура группового этапа отбора на Евро-2027. Поединок на стадионе DVTK в венгерском Мишкольце завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече "сине-желтые" забили на 9-й минуте, когда Александр Пищур разобрался в штрафной площадке соперника и точно пробил после передачи Дениса Гришкевича с правого фланга.
Это первая победа Дмитрия Михайленко во главе молодежной сборной Украины по футболу (U-21). В июле он заменил на этом посту испанца Унаи Мельгосу.
Полное видео матча Украина U-21 — Хорватия U-21
Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) еще перед последним туром потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2027. "Сине-желтые" с 12 очками завершили групповой этап на третьем месте — позади Хорватии и Турции.
Результаты матчей сборной Украины в отборе на Евро-2027 (U-21)
5 сентября 2025 года. Литва — Украина — 0:4
10 октября 2025 года. Украина — Венгрия — 3:3
14 октября 2025 года. Хорватия — Украина — 1:0
14 ноября 2025 года. Турция — Украина — 1:0
27 марта 2026 года. Украина — Литва — 1:1
31 марта 2026 года. Венгрия — Украина — 1:2
26 сентября 2026 года. Украина — Турция — 2:2
2 октября 2026 года. Украина — Хорватия — 1:0
В финальной части Евро-2027 (U-21) выступят 16 команд: хозяева турнира (Албания и Сербия), а также еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией.