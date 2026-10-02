Збірна України назвала стартовий склад на матч Ліги націй з Північною Ірландією

Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук / © УАФ

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Збірна України з футболу визначила стартовий склад на матч третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

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Україна: Різник — Бондар, Забарний, Сарапій, Матвієнко — Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков — Ярмоленко, Яремчук

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Запасні: Єрмаков, Трубін, Крупський, Михавко, Пономаренко, Шапаренко, Сікан, Варфоломєєв, Назаренко, Назарина, Зубков, Краснопір

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами наша збірна змушена проводити домашні поєдинки за межами України.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.

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Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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