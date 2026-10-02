Лідер збірної Данії у матчі Ліги націй проти Португалії відсвяткував гол у стилі Роналду

Расмус Гойлунд / © Associated Press

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Лідер збірної Данії Расмус Гойлунд у матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Португалії відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду.

Данський форвард зрівняв рахунок на початку другого тайму і під час святкування голу підстрибнув та виконав знамените "Siuuu" Роналду.

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Матч завершився перемогою португальців з рахунком 4:2. А під час традиційного рукостискання футболістів після гри Гойлунд підійшов до головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша і легенько штовхнув його в груди.

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"Я просто хотів надіслати потужний сигнал збірній Португалії: якщо ви не цінуєте Кріштіану, у світі є дуже багато людей, яких він надихнув і яким вони захоплюються досі", — повідомив після матчу нападник "Наполі".

Нагадаємо, 27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

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Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч Ліги націй із Данією. Після цього Роналду вирішив залишити розташування збірної Португалії й оголосив про це в соцмережах.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

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Раніше повідомлялося, що португальська федерація футболу зробила офіційну заяву після скандалу з Роналду.

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