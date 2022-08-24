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Угорщина проти візових обмежень для росіян - Сіярто

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1987
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Угорщина проти візових обмежень для росіян - Сіярто

Фото: Associated Press

Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для росіян.

Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для громадян Російської Федерації чи ускладнювати процедуру видавання віз. 

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.  

"Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видавання європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, якщо Європейський Союз не погодиться не видавати туристичні візи росіянам, литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

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