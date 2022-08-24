Угорщина проти візових обмежень для росіян - Сіярто

Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для громадян Російської Федерації чи ускладнювати процедуру видавання віз.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Ми говорили про пропозицію, яка посилила б практику видавання європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, якщо Європейський Союз не погодиться не видавати туристичні візи росіянам, литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

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