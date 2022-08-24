Венгрия против визовых ограничений для россиян - Сийярто

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Российской Федерации или усложнять процедуру выдачи виз.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы говорили о предложении, которое усилило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо усиления или ограничения", — говорится в сообщении.

Напомним, если Европейский Союз не согласится не выдавать туристические визы россиянам, литовские чиновники будут предлагать на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

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