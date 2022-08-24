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Венгрия против визовых ограничений для россиян - Сийярто

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Венгрия против визовых ограничений для россиян - Сийярто

Фото: Associated Press

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян.

Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для граждан Российской Федерации или усложнять процедуру выдачи виз.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы говорили о предложении, которое усилило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо усиления или ограничения", — говорится в сообщении.

Напомним, если Европейский Союз не согласится не выдавать туристические визы россиянам, литовские чиновники будут предлагать на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

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