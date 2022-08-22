Боррель назвал полный запрет на выдачу виз россиянам "не лучшей идеей"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам РФ.
По его словам, ЕС должен быть более избирательным.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Борреля на конференции в Испании.
По словам Борреля, запрет на въезд в Евросоюз должен касаться представителей крупного российского бизнеса. Но мол "есть много россиян, стремящихся сбежать из РФ, потому что они не хотят жить в такой ситуации".
"Это очень противоречивое предложение. Запретить въезд всем россиянам – не самая лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", – заявил Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, а некоторые другие страны ЕС не собираются поддерживать такой запрет.
Напомним, в парламенте Чехии выступили против открытия шенгенских виз россиянам.
Ранее сообщалось, почему важны визовые санкции для россиян и какие европейские чиновники не поддерживают ограничения.
Читайте также: