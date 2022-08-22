Боррель назвал полный запрет на выдачу виз россиянам "не лучшей идеей"

По его словам, ЕС должен быть более избирательным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Борреля на конференции в Испании.

По словам Борреля, запрет на въезд в Евросоюз должен касаться представителей крупного российского бизнеса. Но мол "есть много россиян, стремящихся сбежать из РФ, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

"Это очень противоречивое предложение. Запретить въезд всем россиянам – не самая лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", – заявил Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, а некоторые другие страны ЕС не собираются поддерживать такой запрет.

Напомним, в парламенте Чехии выступили против открытия шенгенских виз россиянам.

Ранее сообщалось, почему важны визовые санкции для россиян и какие европейские чиновники не поддерживают ограничения.

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