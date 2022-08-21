В парламенте Чехии выступили против открытия шенгенских виз россиянам

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете открытия шенгенских виз гражданам России.

Об этом сообщает "Чешское радио".

"В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должно быть полностью прекращено. Но для россиян, нуждающихся в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране", – отметил Фишер.

По словам политика, он давно выступает за подобные меры. В частности, Фишер назвал скандальными разрешения некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или ВНП в обмен на их инвестиции в экономику стран.

Его коллега по парламенту Женишек подчеркнул, что запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен стать одной из первых санкций в отношении Москвы. Идею поддерживали многие члены обеих палат чешского парламента.

Этот вопрос будет обсужден министрами стран Евросоюза на встрече в Праге в конце августа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что со временем вступит в силу запрет на въезд россиян в Евросоюз.

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