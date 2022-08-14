Почему россиянам нужно прекратить выдавать визы: глава МИД Литвы объяснил

В Литве считают, что решение Евросоюза о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России подтолкнет россиян к протестам внутри страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Deutsche Welle.

"Когда мы говорим, что в России могло бы быть 5-10% людей, выступающих против войны, то речь шла бы уже о миллионах. Вы хотите, чтобы эти миллионы были внутри России или за ее пределами? Я верю, что изменения происходят внутри .И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри", — заявил министр.

По его словам, движущей силой политических изменений в России могут стать именно оппозиционеры, которые без возможности ехать в Европу будут находиться внутри РФ.

К слову, Вильнюс одним из первых заявил, что в связи с полномасштабным нападением РФ на Украину прекращает выдачу россиянам шенгенских виз.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.

Как сообщалось, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.

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