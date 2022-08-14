Подоляк объяснил, зачем нужны визовые ограничения для россиян

Россиян, поддерживающих войну в Украине и зверства оккупантов, не волнуют ни убийства, ни ядерная опасность. Впрочем, вернуть их к реальности удалось риску потерять визы.
Именно потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Зачем нужны визовые ограничения для граждан России? Пол года войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере воз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг... к бунту россиян", — написал он.
Напомним, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.
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