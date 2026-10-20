"Это неправда": Рубио сделал заявление об обмене разведданными с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио резко отреагировал на упреки в прекращении передачи разведданных Украине после последних ударов РФ. Он назвал такие обвинения «скандальными» и «ложными».

Об этом госсекретарь заявил в эфире телеканала DRM News.

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«13-го и снова 18-го числа в Украине были авиаудары, которые не были обнаружены. Это не потому, что Америка не предоставила информацию. Я видел, как кто-то, связанный с украинским правительством, заявил, что люди в Украине гибнут из-за того, что США отказываются предоставлять им информацию. Это скандально. Это возмутительно. Это просто ложь. Это неточно», — сказал Рубио.

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Он отметил, что выясняется, могла ли проблема возникнуть на внутреннем уровне в Украине — в частности, во время получения, систематизации и использования переданной США информации.

«Но, по нашему пониманию, в той мере, в какой это произошло 13-го и 18-го числа (во время ударов РФ по Украине — ред.), это был технический вопрос«, — добавил госсекретарь США.

Скандал с разведданными США для Украины — что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала остановить передачу разведданных в случае продолжения украинских ударов по российским НПЗ.

Впоследствии Зеленский сообщил, что США возобновили передачу Украине разведывательных данных после временной блокировки. Президент не раскрыл детали возобновления сотрудничества, но выразил надежду на проведение переговоров с Вашингтоном в течение этой недели.

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После этого Рубио принялся опровергать заявление Зеленского о паузе в предоставлении разведданных, подчеркнув, что передача информации не прекращалась, а возможные проблемы были связаны с техническим сбоем в программном обеспечении, который сейчас устраняет Европейское командование ВС США. Рубио также отметил, что Украина должна сосредоточиться на процессе завершения войны и добавил, что США ожидают соответствующих действий и от России.

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