"Именно этого боится РФ": Ермак рассказал, как победить "русский мир" на многие годы

Цивилизованный мир сейчас может победить "русский мир".
Действенными методами являются предоставление Украине необходимого количества оружия, введение санкций против России и визовые ограничения для россиян.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ. И именно это должно быть целью", — говорится в сообщении.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.
Как сообщалось, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.
Ранее Британия предоставила Украине новую партию мощных РЗСВ.
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