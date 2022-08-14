"Именно этого боится РФ": Ермак рассказал, как победить "русский мир" на многие годы

Цивилизованный мир сейчас может победить "русский мир".

Действенными методами являются предоставление Украине необходимого количества оружия, введение санкций против России и визовые ограничения для россиян.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Визовый бан для россиян = унижение. Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ. И именно это должно быть целью", — говорится в сообщении.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.

Как сообщалось, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.

Ранее Британия предоставила Украине новую партию мощных РЗСВ.

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