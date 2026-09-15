С Ермака сняли электронный браслет из-за "угрозы для жизни": подробности

Андрей Ермак. / © Getty Images

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Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-главу Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем. В то же время с политика сняли электронный браслет.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

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«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на бывшего руководителя Офиса президента Украины на 60 дней», — говорится в сообщении.

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Подозреваемый и в дальнейшем обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд;

уведомлять следователя (детектива), прокурора и суд об изменении места жительства или работы;

не покидать пределы населенных пунктов, определенных судом;

сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорт для выезда за границу, дипломатические паспорта и другие документы, дающие право на пересечение госграницы;

не общаться с лицами, содержащимися в определении следственного судьи, в том числе другими подозреваемыми и свидетелями относительно обстоятельств, указанных в уведомлении о подозрении.

В то же время отмечается, что ВАКС снял с Андрея Ермака электронный браслет после заключения независимого медицинского специалиста.

«Согласно объяснениям, дальнейшее ношение электронного средства контроля может представлять угрозу для жизни и здоровья лица. Это обстоятельство стало одним из оснований, по которым ВАКС отказал в продлении этого процессуального обязательства», — объяснили в антикоррупционном суде.

Подозрение Ермаку — что известно

В мае НАБУ сообщило об объявлении подозрения бывшему главе Офиса президента по статье «легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере». Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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Впоследствии в деле суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.

После ареста за Ермака начали вносить миллионы залога и уже через несколько дней он вышел из СИЗО на свободу.

В августе суд смягчил меру пресечения Ермаку. В частности, судья сократил ограничения на его передвижение в ряде областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

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