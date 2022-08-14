В Польше работают над концепцией отказа россиянам в визах

Польша уже работает над планом, который позволит отказывать россиянам в выдаче виз.
Польша поддерживает продление санкций против России, в частности по приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима для российских граждан из-за вторжения в Украину.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, пишет Рolskie Radio.
Однако дипломат признал, что не все страны Евросоюза на это согласны.
"Против выступают Германия, Франция и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановлению действия Соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением", — подчеркнул он.
По его словам, Варшава ведет переговоры на эту тему с некоторыми странами ЕС, отметив, что их планы поддерживают Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.
Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам, их получают только те граждане РФ, которые из-за работы вынуждены пересекать границу – это водители грузовиков, дипломаты, а также лица, имеющие Карту поляка, и члены семей граждан Польши.
Напомним, россияне массово побежали за шенгенскими визами.
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