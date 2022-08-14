Вредные напитки, которые ускоряют старение мозга

Следует отказаться от употребления определенных напитков или хотя бы ограничить их количество, потому что они ускоряют старение мозга. О каких именно напитках идет речь — читайте в материале ТСН.ua.
Способ питания и диеты могут оказывать влияние на старение мозга. Если вы вовремя откажетесь от вредных привычек, этот процесс можно замедлить.
Напитки, ускоряющие старение мозга
Если хотите оставаться здоровыми и сильными до самой старости, необходимо отказаться от употребления некоторых напитков:
- Содусодержащие напитки — в издании Alzheimer's & Dementia 2017 года было опубликовано исследование, доказывающее, что содовые напитки связаны с ускоренным старением мозга. Участники, которые ежедневно в течение многих лет выпивали хотя бы один такой напиток, страдали из-за плохой памяти. А еще большая часть испытуемых имела низкий уровень гиппокампа (часть мозга, отвечающая за обучение).
- Алкоголь – даже если пить небольшое количество алкоголя, он все равно будет негативно влиять на процесс старения мозга. Хотя результаты исследований на эту тему достаточно противоречивы. Ранее считалось, что люди, регулярно выпивающие бокал красного вина, реже страдают деменцией или болезнью Альцгеймера. Однако в 2022 году были проведены новые эксперименты, показавшие, что даже небольшие дозы алкоголя могут негативно повлиять на мозг. В Nature опубликовали результаты исследования, доказавшие, что алкогольные напитки уменьшают количество серого и белого вещества в мозге (а они отвечают за различные когнитивные функции).
- Диетические газированные напитки – учеными была обнаружена связь между здоровьем мозга и употреблением диетических газированных напитков. Согласно результатам исследования, участники, ежедневно употреблявшие такие напитки, имели почти втрое больший риск заболеть деменцией или пережить инсульт.