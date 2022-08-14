Вредные напитки, которые ускоряют старение мозга

Следует отказаться от употребления определенных напитков или хотя бы ограничить их количество, потому что они ускоряют старение мозга. О каких именно напитках идет речь — читайте в материале ТСН.ua.

Способ питания и диеты могут оказывать влияние на старение мозга. Если вы вовремя откажетесь от вредных привычек, этот процесс можно замедлить.

Напитки, ускоряющие старение мозга

Если хотите оставаться здоровыми и сильными до самой старости, необходимо отказаться от употребления некоторых напитков: