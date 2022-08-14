Шкідливі напої, які прискорюють старіння мозку

Варто відмовитися від вживання певних напоїв або хоча б обмежити їхню кількість, тому що вони прискорюють старіня мозку. Про які саме напої йдеться - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Спосіб харчування та дієти можуть впливати на старіння мозку. Якщо ви вчасно відмовитеся від шкідливих звичок, то цей процес можна уповільнити.
Напої, які прискорюють старіння мозку
Якщо и хочете залишатися здоровими та сильними до самої старості, необхідно відмовитися від вживання деяких напоїв:
- Напої, які містять соду - у виданні Alzheimer's & Dementia 2017 року було опубліковано дослідження, яке доводило, що содові напої пов'язані з прискореним старінням мозку. Учасники, які щодня протягом багатьох років випивали хоча б один такий напій, страждали через погану пам'ять. А ще більша частина піддослідних мали низький рівень гіпокампу (частина мозку, яка відповідає за навчання).
- Алкоголь - навіть якщо пити невелику кількість алкоголю, він все-рівно буде негативно впливати на процес старіння мозку. Хоча результати досліджень на цю тему досить суперечливі. Раніше вважалося, що люди, які регулярно випивають келих червоного вина, рідше страждають на деменцію чи хворобу Альцгеймера. Однак, 2022 року були проведені нові експерименти, які показали, що навіть невеликі дозі алкоголю можуть негативно вплинути на мозок. В Nature опублікували результати дослідження, які довели, що алкогольні напої зменшують кількість сірої та білої речовин в мозку (а вони відповідають за різні когнітивні функції).
- Дієтичні газовані напої - вченими було виявлено зв'язок між здоров'ям мозку та вживанням дієтичних газованних напоїв. Згідно з результатами дослідження, учасники, які щодня вживали такі напої, мали майже втричі більший ризик захворіти на деменцію чи пережити інсульт.