Шкідливі напої, які прискорюють старіння мозку

Варто відмовитися від вживання певних напоїв або хоча б обмежити їхню кількість, тому що вони прискорюють старіня мозку. Про які саме напої йдеться - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Спосіб харчування та дієти можуть впливати на старіння мозку. Якщо ви вчасно відмовитеся від шкідливих звичок, то цей процес можна уповільнити.

Напої, які прискорюють старіння мозку

Якщо и хочете залишатися здоровими та сильними до самої старості, необхідно відмовитися від вживання деяких напоїв: