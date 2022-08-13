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Космічний апарат NASA побачив, як комета врізалася в Сонце (відео)

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Космічний апарат NASA побачив, як комета врізалася в Сонце (відео)

Фото: Associated Press

Космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

Такі події відбуваються досить часто, але ця комета була більша за собі подібних, а тому привернула увагу вчених.

Про це пише Futurism.

З кількох зображень, які зробив апарат SOHO, вчені змонтували відео того, як комета наближається до Сонця та занурюється у нашу зірку.

Вчені вважають, що комета, яка насправді є шматком льоду, розчинилася в атмосфері Сонця внаслідок катастрофічного зближення.

За словами астронома Тоні Філіпса, ця комета була представником сімейства Присонячних комет Крейца. Вважається, що всі ці комети, які обертаються на близькій орбіті до нашої зірки, колись були частиною величезної комети, яка розпалася на шматки кілька сотень років тому.

Раніше вчені на Юпітері зафіксували яскравий спалах: у планету врізалося невідоме небесне тіло.

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