Космічний апарат NASA побачив, як комета врізалася в Сонце (відео)

Космічний апарат NASA під назвою SOHO за допомогою своїх приладів зафіксував смертельне занурення комети в Сонце.

Такі події відбуваються досить часто, але ця комета була більша за собі подібних, а тому привернула увагу вчених.

Про це пише Futurism.

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З кількох зображень, які зробив апарат SOHO, вчені змонтували відео того, як комета наближається до Сонця та занурюється у нашу зірку.

Вчені вважають, що комета, яка насправді є шматком льоду, розчинилася в атмосфері Сонця внаслідок катастрофічного зближення.

BREAKING SWx NEWS: Another Sun-diving comet detected by SOHO. This is smaller and fainter than the lats one (see 7 Aug. tweet). It is coming in fast from about 4 o'clock but does not even survive to the inner C2 (red) field of view, vaporized by the Sun before getting any closer! pic.twitter.com/rl8ygpLiRl — Keith Strong (@drkstrong) August 13, 2022

За словами астронома Тоні Філіпса, ця комета була представником сімейства Присонячних комет Крейца. Вважається, що всі ці комети, які обертаються на близькій орбіті до нашої зірки, колись були частиною величезної комети, яка розпалася на шматки кілька сотень років тому.

Раніше вчені на Юпітері зафіксували яскравий спалах: у планету врізалося невідоме небесне тіло.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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