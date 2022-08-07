Земля віддаляється від Сонця: чи варто хвилюватися жителям планети

Поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься.

Через овальну орбіту нашої планети відстань між Сонцем і Землею постійно змінюється протягом року — від 147 млн км до 152 млн км.

Про це пише Live Science.

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Астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

"Нашому Сонцю згідно з прогнозами, залишилося жити ще приблизно 5 млрд років, але настане час, коли наша зірка почне повільно вмирати, і перед цим Сонце втратить приблизно 0,1% своєї маси. Хоча це здається й небагато, але цей показник можна порівняти з масою Юпітера, який у 318 разів важчий за Землю", — каже ДіДжорджіо.

За словами вченого, Сонце вже почало втрачати свою масу, і сила тяжіння Сонця слабшає, а це означає, що Земля віддаляється від нашої зірки приблизно на 6 см на рік. Наприкінці своєї еволюції Сонце перетвориться на величезну червону зірку.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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