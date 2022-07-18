Нова пляма на Сонці: вчені попереджають про потужну магнітну бурю

На Сонці з'явилася нова пляма під назвою AR3058, яка стала причиною появи досить потужного сонячного спалаху класу M і корональних викидів маси.

У результаті до Землі вирушила величезна кількість сонячних частинок, які після зіткнення з магнітосферою викличуть геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3. На початок бурі варто очікувати вже 19 липня.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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Згідно з прогнозом NASA, виникне геомагнітна буря середньої потужності, яка може тривати 20 та 21 липня. За словами вчених, на Сонці з'явився спалах класу М із порядковим номером 2.9.

Учена Таміта Сков із некомерційної американської організації Aerospace Corporation поділилася у Twitter моделлю "сонячного удару" по Землі, яку створили в NASA.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

У геомагнітних бур існують 5 класів, і другий та третій клас бур відповідають середньому рівню потужності бурі. Всі спалахи на Сонці мають назви A, B, C, M, X. Спалахи класу Х — це найпотужніші та найнебезпечніші для Землі явища. Але спалахи класу М не дуже відстають за потужністю від вибухів класу Х. Що ж до порядкових номерів, то в кожному класі спалахів їхній рівень вимірюється за шкалою від 1 до 9.

Як пережити магнітну бурю

дотримуйтесь здорового способу життя та режиму дня

пийте достатню кількість води

більше відпочивайте під час геомагнітної активності та добре висипайтеся

відмовтеся від алкоголю, кави, нікотину та важкої жирної їжі

завжди носіть із собою необхідні ліки

виконуйте рекомендації лікаря

не плануйте довгі поїздки та виконання складних завдань на час магнітних бур

мінімізуйте стрес у ці дні

Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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